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Сегодня, 14:11

Уилшир: «Я рад быть в «Орхусе», сейчас самое важное в футболе для меня — удовольствие»

Уилшир заявил, что рад подписать контракт с датским клубом «Орхус»
Анна Горшкова
Корреспондент

Английский полузащитник Джек Уилшир прокомментировал подписание контракта с датским клубом «Орхус».

«Я рад быть здесь. Благодарен руководству клуба и тренеру за это предложение. Я говорил, что мой следующий клуб должен быть правильным выбором. Самое важное в футболе для меня сейчас — это удовольствие.

Конечно, мне нужна игровая практика, чтобы обрести уверенность и достичь оптимальной формы. Я готов играть и жду возможности выйти на поле. Думаю, я заслужил шанс проявить себя. Хочу доказать, что все еще способен приносить пользу на поле. Знаете, очень сложно сказать своему сыну, что их отец никому не нужен", — приводит слова Уилшира пресс-служба «Орхуса».

Соглашение полузащитника с клубом рассчитано до лета 2022 года и может быть продлено еще на год.

30-летний Уилшир с лета является свободным агентом. Его последним клубом был «Борнмут». Хавбек также известен по выступлениям за «Арсенал», «Болтон» и «Вест Хэм».

Источник: https://agf.dk/nyheder/2022/februar/forste-interview-med-jack-wilshere
Джек Уилшир
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