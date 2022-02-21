«Аль-Садд» стал чемпионом Катара. С командой работает бывший тренер «Рубина»

«Аль-Садд» в очередной раз выиграл титул чемпиона Катара.

В матче чемпионата «Аль-Садд» разгромил «Аль-Ахли» со счетом 8:2 и стал недосягаемым для соперников за четыре тура до финиша чемпионата. Это 14-е чемпионство в истории «Аль-Садда» и второе подряд.

Congratulations to all #AlSadd fans on the occasion of our 16th league title triumph!



Join us on Friday at our home stadium to celebrate with the #QNBstarsLeague shield ? #CHAMP16NS pic.twitter.com/SzclJnZXK7 — ? #77 Al Sadd SC | ??? ??? (@AlsaddSC) February 21, 2022

Напомним, главным тренером «Аль-Садда» является экс-тренер «Рубина» Хави Грасия.

Ранее командой руководил Хави, ушедший по ходу сезона в «Барселону».