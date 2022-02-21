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Сегодня, 20:22

«Аль-Садд» стал чемпионом Катара. С командой работает бывший тренер «Рубина»

«Аль-Садд» Хави Грасии стал чемпионом Катара
Иван Шитик
Корреспондент

«Аль-Садд» в очередной раз выиграл титул чемпиона Катара.

В матче чемпионата «Аль-Садд» разгромил «Аль-Ахли» со счетом 8:2 и стал недосягаемым для соперников за четыре тура до финиша чемпионата. Это 14-е чемпионство в истории «Аль-Садда» и второе подряд.

Напомним, главным тренером «Аль-Садда» является экс-тренер «Рубина» Хави Грасия.

Ранее командой руководил Хави, ушедший по ходу сезона в «Барселону».

Хави Грасия
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