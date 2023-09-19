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Сегодня, 19:30

Азиатская Лига чемпионов: состав групп и расписание матчей

18 сентября начался групповой этап Азиатской лиги чемпионов
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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18 сентября начался групповой этап Азиатской лиги чемпионов.
Фото Reuters

Групповой этап Азиатской Лиги чемпионов 2023 / 2024 стартовал 18 сентября. «СЭ» публикует состав групп и расписание игр, время — московское.

Первый тур группового турнира пройдет 18-20 сентября, второй — 2-4 октября, третий — 23-25 октября, четвертый — 6-8 ноября, пятый — 27-29 ноября и шестой — 11-13 декабря 2023.

Состав групп Азиатской Лиги чемпионов 2023 / 2024

Группа А

  • Пахтакор
  • Аль-Фейха
  • Ахал
  • Аль-Айн

Группа B

  • Аль-Шарджа
  • Аль-Садд
  • Насаф
  • Аль-Фейсали

Группа C

  • Аль-Иттихад
  • Сепахан
  • Аль-Кува
  • АГМК

Группа D

  • Аль-Хиляль
  • Нассаджи Мазандаран
  • Мумбаи Сити
  • Навбахор

Группа E

  • Персеполис
  • Аль-Духаиль
  • Истиклол
  • Аль-Наср

Группа F

  • Чонбук Хёндэ Моторс
  • Бангкок Юнайтед
  • Лайон Сити Сейлорс
  • Китчи

Группа G

  • Йокогама Ф. Маринос
  • Шаньдун Тайшань
  • Кая-Илоило
  • Инчхон Юнайтед

Группа H

  • Бурирам Юнайтед
  • Ванфоре Кофу
  • Мельбурн Сити
  • Чжэцзян Профешнл

Группа I

  • Ульсан Хёндэ
  • Кавасаки Фронтале
  • Джохор
  • Би Джи Патхум Юнайтед

Группа J

  • Ухань Фри Таунс
  • Пхохан Стилерс
  • Ханой
  • Урава Ред Даймондс

Последние матчи группового турнира пройдут 13 декабря. Финальные матчи пройдут 11 и 18 мая 2024 года. Победитель примет участие в Клубном чемпионате мира 2024, а также квалифицируется в следующий розыгрыш турнира, в стадию раунда плей-офф квалификации (если не пройдет через национальный чемпионат).

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