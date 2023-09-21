Дракслер рассказал о роли денег при переходе в «Аль-Ахли»

Полузащитник «Аль-Ахли» Юлиан Дракслер рассказал о причинах перехода в катарский клуб.

«Я мог бы сейчас встать и сказать: после 12 лет, проведенных в Европе, все, что меня интересует, — это знакомство с новой культурой, получение нового международного опыта, участие в захватывающем проекте в арабском мире — и игнорировать тему денег. Даже если эти аспекты действительно верны, это все равно было бы ложью, если бы я сказал, что финансовая часть не имела решающего значения в данном случае. В конечном счете, я пришел к выводу, что новая финансовая структура даст мне больше возможностей. Как для семьи, так и для других проектов вне поля», — приводит BILD слова Дракслера.

Дракслер выступал за «ПСЖ» с 2017 по 2023 год. В сезоне-2022/23 футболист играл за «Бенфику» на правах аренды, в составе португальской команды 30-летний хавбек забил 2 гола в 18 матчах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Дракслера в 6 миллионов евро.