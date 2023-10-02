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Сегодня, 19:45

«Аль-Наср» — «Истиклол»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов АФК

Видеотрансляция матча Лиги чемпионов АФК «Аль-Наср» — «Истиклол» начнется в 20.50 2 октября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду.
Фото AFP

«Аль-Наср» на своем поле сыграет против таджикского «Истиклола» в матче группы Е Азиатской Лиги чемпионов 2 октября, в понедельник.

Встреча пройдет на стадионе «King Saud University Stadium» в городе Эр-Рияд, начало — в 21.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча Лиги чемпионов АФК «Аль-Наср» — «Истиклол» можно будет на канале «Старт». Прямой эфир начнется в 20.50.

«Аль-Наср» с тремя очками занимает первое место в группе Е Азиатской Лиги чемпионов. «Истиклол» с одним баллом располагается на третьей строчке. Главным тренером клуба из Душанбе является Игорь Черевченко.

За «Аль-Наср» выступает форвард сборной Португалии Криштиану Роналду. В текущем сезоне 38-летний футболист провел 9 матчей за команду из Саудовской Аравии, забил 10 голов и сделал шесть результативных передач.

Азиатская Лига чемпионов: состав групп и расписание матчей

Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Истиклол
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