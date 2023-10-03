Ибрагимович: «Секс лучше забитых голов»

Экс-игрок «Интера», «Милана», «Ювентуса», «ПСЖ» и «Барселоны» Златан Ибрагимович рассказал, что может быть приятнее забитых голов.

«Секс лучше. У любого, кто думает иначе, есть проблемы с сексом, ему стоит обратиться за помощью», — цитирует Ибрагимовича Sportface.

42-летний швед завершил карьеру минувшим летом. В «Аяксе» форвард становился двукратным чемпионом Нидерландов, с «Интером» трижды выигрывал серию А, в «Барселоне» два раза побеждал в ла лиге.