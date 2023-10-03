Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 09:32

Ибрагимович: «Секс лучше забитых голов»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Златан Ибрагимович.
Фото AFP

Экс-игрок «Интера», «Милана», «Ювентуса», «ПСЖ» и «Барселоны» Златан Ибрагимович рассказал, что может быть приятнее забитых голов.

«Секс лучше. У любого, кто думает иначе, есть проблемы с сексом, ему стоит обратиться за помощью», — цитирует Ибрагимовича Sportface.

42-летний швед завершил карьеру минувшим летом. В «Аяксе» форвард становился двукратным чемпионом Нидерландов, с «Интером» трижды выигрывал серию А, в «Барселоне» два раза побеждал в ла лиге.

Златан Ибрагимович
2
3
Читайте также
Владелец «Интер Майами» рассказал об обещании, данном Месси
Спортсмена довели до слез из-за гимна на Олимпиаде. Но скандал оказался фейком
Словацкая оперная певица Патриция Янечкова скончалась на 26-м году жизни
FT сообщила о требовании Индии к Канаде отозвать около 40 дипломатов
В СМИ рассказали о неготовности США к реакции Юга на украинский конфликт
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Аль-Наср» — «Истиклол»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов АФК
Новости
RSS RSS
Все новости