Фернандес рассказал об особенностях домашних матчей сборной Боливии

Боливийский защитник «Балтики» Роберто Фернандес рассказал об особенностях домашних матчей национальной команды.

«Рассказать о стадионе? Это уникальное место! К нам соперники приезжают с кислородными баллонами! Высота, на которой находится этот стадион, делает его уникальным, но глобально подобные места есть в Эквадоре, Мексике, Колумбии — в Южной Америке много стран, которые расположены на высоте. Сборная Боливии всегда играет на этом стадионе. Да, это непросто, но учитывая уровень подготовки футболистов, уровень интенсивности, высота не так влияет. Мы просто физически подготовлены. Были случаи, когда кому-то становилось плохо, но это были не футболисты, а обычные люди, персонал. Конечно, высота делает определенную разницу: ты будто чувствуешь себя более тяжелым, появляется боль в животе, может разболеться голова. В какой-то степени психология тоже влияет», — приводит слова Фернандеса Metaratings.ru.

Стадион «Эрнандо Силес» был открыт в 1930 году и находится на высоте 3637 метр над уровнем моря.