«Байер» спас историческую серию, Мартинес взбесил фанатов соперника и напомнил о финале ЧМ-2022, «Рома» прошла «Милан»

Рассказываем о главных событиях ответных четвертьфинальных матчей Лиги Европы и Лиги конференций.

Привычный результат «волков»

Что творит Манчини! Защитник «Ромы» переживает, возможно, ярчайший и эмоциональнейший период в карьере. В прошлые выходные самый результативный игрок своего амплуа в лигах топ-5 забил победный мяч в римском дерби. Неделю назад он же решил судьбу игры на «Сан-Сиро». И опять же Манчини открыл «волкам» путь в полуфинал, сначала эффектно укротив мяч у чужой штрафной, а потом успев на добивание после попадания Пеллегрини в штангу.

Кроме того, от Джанлуки требовалось еще и хорошо поработать в обороне, так как жизнь римлянам осложнило удаление Зеки Челика. Турок на 31-й минуте был удален за грубый снос Рафаэла Леау в центре поля. На счастье хозяев, к тому моменту «Рома» вела уже 2:0. Второй гол организовали те, кого Даниеле Де Росси по тактическим причинам поменял в перерыве. Лукаку, который танком продавил оборону россонери, и Дибала, фирменным ударом закрутивший мяч под дальнюю штангу. В итоге имевшейся форы хватило для того, чтобы четвертый год подряд выйти в еврокубковый полуфинал. И отпраздновать это событие вместе с выписанным из больницы одноклубником Н'Дика.

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Без чемпионского похмелья

Кажется, только ленивый не шутил, что игра в Лондоне станет для «Байера» похмельной. Однако Хаби Алонсо не сомневался в своих игроках, заявив: команда демонстрирует готовность играть на пределе и может сделать хороший сезон еще лучше. Наверное, все действительно было очень профессионально, только что сделать с эмоциями, которые выплеснулись после завоевания исторического для Леверкузена титула?!

Как пример — обычно надежный Коссуну. Победитель Кубка Африки-2024 дал «Вест Хэму» шанс неудачным выносом, после чего проиграл верховую борьбу открывшему счет Антонио. И это еще Коварж выдал безумный сейв, отбив ногой удар в упор от Боуэна. Благодаря этому мы увидели, как может картинно рухнуть на землю обычно сдержанный главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес. А реакцией Алонсо на неудачную игру стала замена Коссуну уже на 29-й минуте.

Как эта, так и другие перестановки сработали. Привычная игра после перерыва вернулась. Правда, куда-то пропала эффективность. Фримпонг, например, с отрывом выиграл конкурс «Промах недели», убежав с центра поля один на один. Только характер и кураж «аспириновых» по-прежнему с ними. И тот же Фримпонг на 89-й минуте все же забил при помощи рикошета. Дальше «Байер» прошел бы и без этого гола, однако он был необходим, чтобы войти в историю и установить великий рекорд. 44 матча с начала сезона без единого поражения — это космос!

Конец марсельских комплексов

«Бенфика» осталась верна себе, в третий раз завершив первый тайм выездного матча Лиги Европы со счетом 0:0. Но если совсем не бить по воротам, это с большой долей вероятности может выйти боком. Даже против «Марселя», который после назначения Жана-Луи Гассе выдал серию из пяти побед, после чего последовало столько же поражений.

И если Верету не смог наказать выронившего мяч из рук Трубина за ошибку, то фактор Обамеянга снова сработал. Габонец, у которого 10 голов и 4 передачи в нынешнем турнире, выдал образцовую подачу на голову Мумбанья. Герою Лиги конференций и лучшему снайперу «Буде-Глимт», чья адаптация во Франции после январского трансфера получается непростой. В свою очередь забивавший во всех сериях плей-офф Ди Мария не смог сравнять счет, так как у него не получился удар головой с линии площади ворот.

С его же осечки началась серии пенальти, с которыми в этом сезоне проблемы у обоих клубов. «Бенфика» по итогам футбольной лотереи вылетела из Кубка лиги. «Марсель» — не попал в Лигу чемпионов и покинул Кубок Франции. Но именно французы покончили с комплексами. Наш человек в полуфинале — замененный в овертайме и не доигравший до развязки бывший спартаковец и нынешний капитан марсельцев Жиго.

Эмери против Мендилибара

«Лилль» сразу насел на ворота «Астон Виллы», и логичным завершением стал пас Гвюдмунссона в центр штрафной, откуда мяч в противоход вратарю пустил Юсуф Языджи. Бывшего главного тренера «Спартака» огорчил экс-форвард ЦСКА, причем этим проблемы Унаи Эмери не ограничились. Эмилиано Мартинес довольно долго приходил в себя после попадания мяча в лицо, а Дзаньоло столь неудачно упал на спину после столкновения с соперником, что ему потребовалась замена в середине первого тайма.

Но главное — бирмингемцы совсем не напоминали команду, которая в воскресенье переиграла «Арсенал». Хотя правильнее говорить о том, как классно выглядел «Лилль». Да, был шанс у Кэша, на подключение которого здорово среагировал Макгинн. Только защитник промахнулся, а при подаче углового Андре так классно подрезал мяч головой, что тот оказался в сетке от перекладины.

По такой игре 2:0 казались приговором для англичан, однако в их составе нашелся неожиданный герой. Тот самый неугомонный Кэш! Для начала игрок сборной Польши пальнул с дальней дистанции, заставив Шевалье переводить мяч через перекладину. А потом именно Кэш наказал вратаря, который выпустил мяч, столкнувшись с собственным игроком. Так игра перетекла в овертайм, где Шевалье парой крутых сейвов довел дело до серии пенальти — а это время выигравшего пятую серию подряд Мартинеса.

Великий провокатор остался верен себе. Вывел из себя Бенталеба, и, потащив его удар, повернулся к фан-сектору «догов» и приложил палец к губам. В него летели проклятия и посторонние предметы, к трибуне подтянулись стюарды и полиция, и в такой обстановке получивший от арбитра желтую карточку Эми вытянул завершавший серию удар. Удержаться от короткого триумфального танца перед французскими фанатами было невозможно. В Аргентине все вспомнили финал ЧМ-2022, ну а Эмери идет за очередным европейским титулом. Для «Виллы» — последнего представителя Англии в еврокубках — это первый полуфинал с сезона-1981/82, в котором был выигран Кубок чемпионов.

У ПАОК в ответном матче не получалось ничего. Никакой остроты, тогда как «Брюгге» снял все вопросы уже к перерыву. Для начала бельгийцы шокировали хозяев быстрой контратакой, в концовке которой 19-летний воспитанник черно-синих Саббе вырезал с фланга образцовую передачу на Феррана Жутглу. А полным шоком для «двуглавых орлов» стало решение ВАР, который в концовке первого тайма не обнаружил никакого офсайда и утвердил второй гол бывшего игрока «Барселоны». Выход Магомеда Оздоева, который появился на поле на 56-й минуте, ничего не изменил. Скорее бельгийцы могли довести счет до крупного.

В горячей четвертьфинальной паре «Фенербахче» словно продолжил игру в Пирее, где «канарейки» безнадежно горели 0:3, но сократили отставание до минимума. А в этот четверг равновесие по сумме двух матчей восстановил Ирфан Кахвечжи, который поразил ближний угол после передачи бывшего динамовца Шиманьски. Однако развить успех туркам не удалось. Их второй гол отменили, а в концовке Ливакович остановил удар убегавшего к воротам Масураса.

Однако героем вечера стал другой вратарь. Грек Цолакис отразил три 11-метровых, в числе прочих выиграв дуэли у таких мастеров, как Тадич и Бонуччи, осечкой которого все и закончилось. Еще один герой — Хосе Луис Мендилибар. 63-летний тренер, который в прошлом сезоне выиграл Лигу Европы с «Севильей» и после увольнения из этого клуба в феврале возглавил «Олимпиакос». Его дуэль с соотечественником Эмери обещает стать изюминкой полуфиналов.

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Если в Пльзени со зрелищностью были огромные проблемы, то дома «Фиорентина» уже к середине первого тайма могла вести с крупным счетом. Однако удары Белотти остановили вратарь и штанга, а потом аналогичную коллекцию собрал Куаме. В первом случае Едличку не смутил летевший в противоход мяч, а чуть позже на выручку голкиперу пришла перекладина. Венец невезения «фиалок» в первом тайме — промах Нико Гонсалеса мимо абсолютно пустого угла.

Как не забить при таком перевесе и полученном на 67-й минуте численном преимуществе — тема отдельного исследования. Команда Винченцо Итальяно сама заставила себя играть дополнительные полчаса, и там неизбежное все же случилось. Причем Едличка дотянулся до посланного Гонсалесом мяча, но тот от рук вратаря все же влетел под перекладину. А добил «Викторию» капитан хозяев и один из героев прошлого розыгрыша Бираги. Финалист предыдущей Лиги конференций продолжает путь за вожделенным трофеем.