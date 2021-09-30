«В «Наполи» решили, что сегодня будет просто. Это нас зарядило!» Руй Витория под аплодисменты провел пресс-конференцию в Неаполе

Руй Витория — о триумфе в Неаполе и отношениях со Спаллетти.

Московский «Спартак» одержал сенсационную победу в гостевом матче против «Наполи» (3:2). После игры на вопросы журналистов ответил главный тренер красно-белых Руй Витория, которого пресс-центр встретил аплодисментами.

— Руй, какие впечатления от игры?

— Во-первых, спасибо за аплодисменты в такой момент. Сложная победа. Мы играли против удивительной команды. Но в конце концов мы заслужили победу тем, как мы работали в этой игре. Начало было неудачным — пропустили менее чем через 30 секунд после старта игры. Это последнее, что хотел бы видеть тренер. «Наполи» чувствовал себя увереннее. Но, наконец, мы начали играть. В перерыве обсудили, что нам важно играть умно, сохранять нужную глубину. Просто делали свою работу и верили, что моменты еще придут. Это важная и очень хорошая победа. Я поздравил игроков. Это был хороший день.

— У «Спартака» сперва ничего не получалось, а потом будто тумблер переключили. Вы верили в победу после пропущенного гола на первой минуте?

— Конечно, это было непросто. Мы еще до игры понимали, что будет трудно. «Наполи» громит соперников, лидирует в серии А. Мы вышли на игру с определенным планом, а тут сразу гол... Конечно, это тяжело для всех. Первые 20 минут были сложными. А потом мало-помалу стали создавать моменты, обрели уверенность. Для меня очень важным был перерыв. Мы немного расслабились, поговорили, уточнили план на второй тайм. В начале второй половины мы не торопились, старались играть на качество. Сохраняли ширину, раскачивали соперника. Забили два гола, потом и третий при игре 10 на 10. Отношение к делу, настрой — все было фантастически со стороны игроков. Я очень счастлив.

— Как оцените состояние Понсе?

— Мы пока не знаем, насколько серьезна травма Понсе. Может быть, проблема чуть серьезнее, чем мы предполагаем. И эта победа — для него и для тех болельщиков, которые приехали сегодня на стадион поддержать нас. Они нам действительно помогли сегодня.

— Спаллетти после игры пошел ругаться с судьей и даже получил желтую карточку. Как вы оцените судейство?

— Игра была сложной, потому что эмоции стали захлестывать в какой-то момент. Все были на взводе. На топовом уровне такое бывает. Может, игроки «Наполи» не совсем ожидали, что так все может сложиться. Но всякое случается — матч окончен. Я не видел повтора момента с пенальти, не было времени на это.

— Не было конфликта у вас и Спаллетти после игры?

— Это не имеет значения. Это футбол: слова были и с одной, и с другой стороны. У меня никаких проблем с ним нет. Я тоже получил желтую сегодня, если что. Странно, конечно, но ничего. Три очка мы набрали, это самое главное.

— «Спартак» моментами показывал ту игру, которую вы хотели бы видеть у команды всегда? Можете ли сказать, что процесс пошел — и команда вас начала лучше понимать?

— Что мне больше всего понравилось — это профессионализм. Бывает, что на второй тайм игроки выходят с кучей эмоций и малым количеством мыслей. Вчера я сказал, что мы можем проиграть матч, но не можем потерять себя. Мы вышли с правильным настроем, с характером, взяли три очка в очень интенсивном матче. И впереди следующий матч — надо восстанавливаться. Мы рассчитываем лишь на тех, кто с нами сейчас тут, новостей о выздоровевших пока нет. Мы заслужили эту победу, но нужно продолжать работать: быстрое восстановление и подготовка к следующей игре, которую надо провести с тем же качеством. Просто очень круто, что команда сохранила свое лицо и сыграла так, как мы и планировали с этим соперником на этом стадионе.

— Вам не кажется, что секрет успеха был как раз не в холодной голове, а в эмоциях?

— Согласен с вами. Но такие матчи нам надо выигрывать не только сердцем, но и головой. Надо прокачивать все компоненты. Могу открыть вам один секрет: я всегда верю в свою команду, но вчера в этой же комнате я был уверен, что мы победим. Пришел на пресс-конференцию, но не увидел ни одного итальянского журналиста. Даже переводчик опоздал. Это был сигнал: «Наполи» решил, что будет просто. И нам это дало отличный заряд. Понятно, что не это решило, но это маленькая деталь, которую я вчера подметил. И она дала мне возможность предвидеть победу. Вчера я почувствовал эту уверенность на сто процентов. Это очень хорошо.

Лучано Спаллетти: «После игры представитель «Спартака» что-то показывал мне. Так нельзя!»

Главный тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти, в свою очередь, объяснил причины поражения.

— Как вы оцените игру? Отличный первый тайм, а что потом?

— Мы начали очень хорошо, имели возможность забить второй мяч. Но потом случилось удаление, создавшее сложность. В меньшинстве было тяжело. В конце первого тайма пульс игры поменялся. Потом мы путались на поле, ошибались. Не удалось удержать игру на том уровне, на котором хотелось.

— После игры вы выбежали на поле. Что там случилось?

— Ничего не случилось. Я просто шел. Один из членов штаба «Спартака» показывал какие-то жесты. Я пошел сказать ему, что так нельзя. Особенно после побед.

— Вы очень спокойны после поражения. Не похоже на вас. Какие эмоции внутри?

— Конечно, я не совсем доволен результатом. Но нам нужно просто поработать над своей игрой. Впереди еще много матчей. Не то чтобы мне грустно. Просто надо посмотреть, проанализировать и понять, как не допускать тех же ошибок.

— Насколько принципиальным был для вас матч, учитывая работу в «Зените»?

— Это был важный матч, но вся борьба еще впереди.

— Руй Витория сказал, что итальянские СМИ недооценили «Спартак», не придя на пресс-конференцию вчера. У вас не было недооценки?

— Мы знали, что «Спартак» — сильная команда. Не знаю, почему Руй Витория думает, что его недооценили. Хотелось бы узнать, почему у него такое мнение. Мы уважаем всех соперников. Каждый противник может победить. Это футбол.