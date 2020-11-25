Главный тренер «Фейеноорда» ответил на вопросы журналистов перед игрой 4-го тура группового этапа Лиги Европы с армейцами

О матче с ЦСКА

— Всегда приятно возвращаться в страну, где ты работал, — сказал Адвокат. — Уже приезжал сюда с АЗ — мы играли против «Анжи» в Лиге Европы — и снова рад вернуться в Россию. Был приятно удивлен жеребьевкой, когда нам в соперники выпал ЦСКА. Все мы знаем, как сложно играть с этой командой. У ЦСКА в составе всегда были классные игроки, с ними всегда работали классные тренеры. Меня немного удивил результат первого матча в Роттердаме, но предстоящая игра будет не менее сложной.

Об уровне РПЛ

— Действительно, результаты не такие хорошие, но уровень чемпионата России не упал. Отмечу только, что стало больше молодых игроков. Возможно, это сказывается на результатах. Когда я работал в «Зените», у нас было хорошее сочетание русских игроков и иностранцев, которые давали качество. Но, думаю, доверие молодежи со временем принесет результаты.

О скандале вокруг сборной России

— Сейчас я главный тренер «Фейеноорда», поэтому мне неуместно обсуждать работу тренера национальной команды. Могу только сказать, что Станислав Черчесов до этого показывал хорошие результаты во главе сборной России. Понятно, что, когда случаются поражения, могут быть разные нападки.

Урош Спаич. Фото Reuters

Урош Спаич: «Проблемы ЦСКА — это не мое дело»

Кроме того, на вопросы журналистов ответил защитник «Фейеноорда» Урош Спаич, который арендован клубом из Роттердама у «Краснодара»

О предстоящей игре

— Проблемы ЦСКА в Европе — это его дело, — сказал Спаич. — Все российские команды в еврокубках играют не очень хорошо, не так, как от них ожидают. Мы думаем о своей игре. ЦСКА — серьезная команда, лидирует в РПЛ. Первый матч был вроде легким по счету, но это не так, у ЦСКА возникали моменты. Так, думаю, будет и на этот раз, нас ждет хороший матч.

Об игре без зрителей

— Конечно, играть с болельщиками лучше. Матчи с ними и без — большая разница. То, что на наш матч с ЦСКА придут зрители, — хорошо. Надеюсь, рано или поздно ситуация улучшится и зрители вернутся на трибуны.

О «Краснодаре»

— Смотрел матчи «Краснодара» в Лиге чемпионов. Обидно было вчера с «Севильей», пропустили на последней минуте. Это большой опыт для команды, она впервые играет в таком турнире. Знаю, что много травмированных футболистов, это мешает показывать хороший футбол. Еще есть шансы занять третье место. Надеюсь, у «Краснодара» это получится. Болельщики меня вспоминают? Это приятно, но сейчас я игрок «Фейеноорда» и рад быть частью этой команды. А летом посмотрим, что будет дальше.