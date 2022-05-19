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Финал Лиги Европы: «Айнтрахт» — как «Зенит», Трапп — как Акинфеев

Андрей Кузичев
Корреспондент
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18 мая. Финал Лиги Европы. «Айнтрахт» — «Рейнджерс» — 1:1, пенальти — 5:4.
Фото Reuters
Победителем турнира стала 11-я команда чемпионата Германии, выигравшая в финале в серии пенальти у «Рейнджерс» (1:1, 5:4).
Лига Европы. Финал
18 мая, 22:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Айнтрахт Ф
1:1
Рейнджерс
Голы
Арибо, 57 (0:1), Борре, 69 (1:1)
Айнтрахт Ф
Трапп Н`Дика (Ленц, 100) Туре Тута (Хасебе, 59) Соу (Хрустич, 106) Костич Камада Роде (Якич, 90) Линдстрем (Хауге, 71) Борре Кнауфф
Рейнджерс
Макгрегор Таверньер Бэйсси Голдсон Баришич (Руф, 117) Ландстрем Джэк (Дэйвис, 74) Арибо (Сэндс, 101) Камара (Эрфилд, 90) Кент Райт (Сакала, 74, Рэмси, 118)
Предупреждения
Арибо 62’, Райт 73’
Судьи
Винчич (Словения)

«Манчестер Юнайтед», «Интер», «Челси», «Арсенал», «Аякс», «Атлетико», «Ливерпуль», «Вильярреал», «Севилья»... Все эти команды в последние годы участвовали в финалах Лиги Европы, приучив к тому, что решающий матч второго по статусу еврокубка гарантирует громкую афишу. Тем удивительнее — особенно после реформы турнира и сокращения количества участников — выглядела нынешняя пара соискателей трофея.

Будем честны: в представлении среднестатистического болельщика «Айнтрахт» и «Рейнджерс» — совсем не те коллективы, чье противостояние заставляет учащенно биться сердце и откладывать все дела, чтобы не пропустить трансляцию. Да и с коммерческой точки зрения в УЕФА предпочли бы увидеть другой состав финала. Например, встречу считавшихся фаворитами плей-офф «Барселоны» и дортмундской «Боруссии».

Тату финала на&nbsp;голове болельщика из&nbsp;Глазго.

Только каталонцы получили на «Камп Ноу» три пробоины от «Айнтрахта» (3:2), а «Рейнджерс» и вовсе устроил голевое пиршество в Дортмунде (4:2). При таких счетах говорить о случайности не приходится. Так что в Севилье в среду играли действительно лучшие команды ЛЕ, а конечный результат при любом исходе становился историческим. Дошедшие до решающей встречи без поражений «орлы» свой единственный европейский трофей взяли в 1980-м, а триумф «джерс» в Кубке кубков и вовсе датируется 1972 годом, когда самый титулованный клуб Шотландии победил московское «Динамо».

Чем не финал мечты?! И с точки зрения значимости для обоих соперников, и благодаря болельщикам. Из Франкфурта в столицу Андалусии прибыли 50 тысяч фанатов. Из Глазго — 100! Обе цифры — больше вместимости стадиона «Рамон Санчес Писхуан», на трибунах которого фанаты создали неповторимую атмосферу. Об игре же по итогам первого тайма ничего восторженного сказать нельзя.

«Рейнджерс», в атаке которого в отсутствие травмированного колумбийского снайпера Морелоса действовал полузащитник Арибо, предсказуемо действовал осторожно. В основном шотландцы уповали на стандарты, тогда как «Айнтрахт» пытался взломать оборону соперника фирменными атаками с ходу.

Возможно, дело пошло бы веселее, если бы сольный рейд Кнауффа не завершился разминочным для 40-летнего Макгрегора ударом, а Камада не упустил бы свой шанс, пытаясь улучшить и без того отличную позицию. Японец оказался самым невезучим футболистом первой половины, когда в площади ворот оказался на пути потенциально голевого удара Линдстрема.

А лучше всего происходившее на поле характеризовало то, что главным событием до перерыва стал эпизод, когда соперник шипами рассек голову Роде, и капитана немцев несколько минут возвращали в строй медики. И только после перерыва дела пошли веселее, причем для этого обороне «Айнтрахта» нужно было начать допускать необъяснимые ошибки.

Сложно представить такие ляпы при ветеране Хинтереггере, однако австриец финал пропускал. И если Кент простил зазевавшегося Кнауффа, то неловкий Тута не только упустил открывшего счет Арибо, но и получил при этом травму. Правда, замена бразильца на 38-летнего японца Хасебе скорее помогла «Айнтрахту» и в хорошем смысле успокоила франкфуртцев.

В итоге защитник «Рейнджерс» Бэйсси проделал путь из героев в антигерои. В первом случае нигериец как в хоккее остановил удар грудью. Во втором — не уследил за сравнявшим счет Борре, который выбросился на прострел Костича. Колумбийца, забивавшего в четвертьфинале и в полуфинале, по-хорошему завела ошибка судьи, при счете 0:0 не назначившего пенальти за фол Ландстрема.

Но если первый гол раскрыл игру, то второй вернул ее в острожный ритм. Двадцать с небольшим минут прошли в ожидании овертайма, да и там форсировать события никто не торопился. Однако Джованни ван Бронкхорст рискнул, проведя обратную замену. Бывший игрок «Спартака-2» Сакала доверие не оправдал, а только-только залечивший травму Руф мгновенно создал убойный момент.

Трапп, остановив удар Кента в упор, превратился в героя Франкфурта. И он же гарантировал серию пенальти, отбив удар со штрафного лучшего снайпера ЛЕ — защитника Тавернье.

А потом... А потом нога Траппа повторила подвиг Акинфеева в 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании — неудачником стал валлиец Рэмси. «Айнтрахт» ликует, а 50 лет ожидания «Рейнджерс», как выяснилось, недостаточно. Шотландцы проиграли финал, как и в 2008-м — «Зениту».

Кевин Трапп
Футбол
Лига Европы УЕФА
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Рейнджерс
2
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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