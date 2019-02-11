"Зенит" вылетел в Стамбул на матч с "Фенербахче"

"Зенит" вылетел в турецкий Стамбул на матч 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче", сообщает официальный сайт питерской команды. Встреча состоится 12 февраля, начало – в 20.55 (мск).
Вечером команда проведет пресс-конференцию и открытую тренировку на стадионе "Шюкрю Сараджоглу".
Сине-бело-голубые отправились в Турцию на матч #ФенербахчеЗенит ✈https://t.co/bmMQttYee4 pic.twitter.com/X52xh86xIA– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 11 февраля 2019 г.
Опрос
"Зенит" и "Краснодар": кто выйдет в 1/8 финала Лиги Европы-2018/19?
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2019-02-11-zenit-otpravilsya-v-turtsiyu.htm
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