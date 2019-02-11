11:05 | Футбол — Лига Европы

"Зенит" вылетел в Стамбул на матч с "Фенербахче"

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"Зенит" вылетел в турецкий Стамбул на матч 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче", сообщает официальный сайт питерской команды. Встреча состоится 12 февраля, начало – в 20.55 (мск).

Вечером команда проведет пресс-конференцию и открытую тренировку на стадионе "Шюкрю Сараджоглу". 

 

 

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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2019-02-11-zenit-otpravilsya-v-turtsiyu.htm

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