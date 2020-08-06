Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко прокомментировал разгромную победу над «Вольфсбургом» (3:0) в матче 1/8 финала Лиги Европы. Украинцы вышли в четвертьфинал турнира.

— На самом деле, начали волнительно, не вошли в игру, много ошибок, много потерь, — цитирует Матвиенко Football.ua. — В перерыве разобрались и во втором тайме сыграли надежно. В моменте во втором тайме решил сразу бить. Пару дней назад на тренировке был такой момент, бил и забил — думал, повторю.

Нам очень повезло, что Мораес заработал две желтые карточки и прошло пять минут, мы сравнялись составами. Удалось довести игру до нужного результата. Наша задача, как говорил тренер еще по групповому этапу, это финал!