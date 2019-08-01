"Заря" вышла в третий отборочный раунд Лиги Европы, в ответном матче обыграв "Будучност" со счетом 1:0.
Первая игра завершилась также победой украинской команды со счетом 3:1.
Отметим, что в составе черногорской команды в первом тайме были удалены сразу два игрока.
Лига Европы
2-й отборочный раунд
Ответный матч
"Заря Лг" (Украина) - "Будучност" (Черногория) - 1:0 (1:0)
Гол: Громов, 32.
Предупреждение: Джурич, 24.
Удаления: Джурич (Будучност), 33. Божович (Будучност), 34.
Судья: Дойл (Ирландия).
1 августа. Запорожье. Стадион "Славутич-Арена".
Первый матч - 3:1.
"КуПС" (Финляндия) - "Легия" (Польша) - 0:0
Нереализованный пенальти: Куленович (Легия), 86 (вратарь)
Судья: Виссер (Бельгия).
1 августа. Куопио. Стадион "Kuopion Keskuskentta (Magnum Areena)".
Первый матч - 0:1.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2019-2020/qualify/-2/