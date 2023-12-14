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«Вильярреал» обыграл «Ренн» и вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе

Виктория Кравченко
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«Вильярреал» обыграл «Ренн» (3:2) в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы.

У хозяев голами отметились Лоренц Ассиньон и Людовик Блас, у гостей забили Жерард Морено, Ильяс Ахомач и Дани Парехо.

На 90+12-й минуте «Ренн» сравнял счет, но после помощи системы ВАР гол был отменен из-за положения вне игры.

В параллельном матче группы F «Маккаби» из Хайфы оказался сильнее «Панатинаикоса» (2:1).

«Вильярреал» вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места, набрав 13 очков. «Ренн» (12) сыграет в стыковых матчах плей-офф. «Маккаби» (5) вышел в плей-офф Лиги конференций.

Лига Европы. Группа F
14 дек, 20:45. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
2:3
Вильярреал
Лига Европы. Группа F
14 дек, 20:45. Apostolos Nikolaidis (Афины)
Панатинаикос
1:2
Маккаби Хайфа

Лига Европы УЕФА
ФК Вильярреал
ФК Маккаби (Хайфа)
ФК Панатинаикос
ФК Ренн
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