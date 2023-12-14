«Вильярреал» обыграл «Ренн» и вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе
«Вильярреал» обыграл «Ренн» (3:2) в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы.
У хозяев голами отметились Лоренц Ассиньон и Людовик Блас, у гостей забили Жерард Морено, Ильяс Ахомач и Дани Парехо.
На 90+12-й минуте «Ренн» сравнял счет, но после помощи системы ВАР гол был отменен из-за положения вне игры.
В параллельном матче группы F «Маккаби» из Хайфы оказался сильнее «Панатинаикоса» (2:1).
«Вильярреал» вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места, набрав 13 очков. «Ренн» (12) сыграет в стыковых матчах плей-офф. «Маккаби» (5) вышел в плей-офф Лиги конференций.
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