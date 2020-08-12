Вратарь «Севильи» Буну: «Я хорошо знаю Хименеса, поэтому догадывался, как он может пробить пенальти»

Вратарь «Севильи» Буну поделился впечатлениями от победы в четвертьфинальном матче Лиги Европы против «Вулверхэмптона» (1:0).

— Какое же облегчение! — приводит слова Буну официальный сайт УЕФА. — Мы встретились с хорошей командой, плотно играющей в защите. Они сомкнули ряды, и угрожать их воротам было очень тяжело. Поэтому забитый гол принес нам огромное облегчение.

Я тренировал пенальти, особенно с Окампосом, который бьет так же, как Хименес. Я хорошо знаю Рауля с тех пор, когда мы вместе выступали за «Атлетико». Поэтому я догадывался, как он может пробить. Но без удачи тоже никуда.

?Я знаю, что Хименес ждет движения вратаря, поэтому я просто повременил немного и попробовал вынудить его пробить в нужном направлении. Это считанные доли секунды. Мне просто повезло, ведь сегодня он не реализовал свой первый пенальти.