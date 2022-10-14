Вратарь «Омонии» Узохо сфотографировался с тренером «Манчестер Юнайтед» после поражения
Вратарь «Омонии» Фрэнсис Узохо после поражения от «Манчестер Юнайтед» (0:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы сфотографировался с главным тренером английской команды Эриком тен Хагом.
23-летний нигериец в матче с «МЮ» сделал 11 сэйвов. Всего в сторону его ворот было нанесено 34 удара. Вратарь был включен в список претендентов на звание лучшего игрока недели.
«Манчестер Юнайтед» идет на втором месте в группе Е — 9 очков. «Омония» располагается на последней строчке — 0 очков.
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