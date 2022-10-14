Узохо, Оливейра, Верман и Бевинг претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. В четверг, 13 октября, были сыграны матчи 4-го тура группового турнира.

В список претендентов вошли Виктор Оливейра, забивший 3 гола за «Брагу», Джоуи Верман, оформивший дубль в составе ПСВ, Вильям Бевинг, который забил два гола за «Штурм», а также вратарь «Омонии» Франсис Узохо, сделавший 11 сэйвов.

Претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. Фото Twitter

В 4-м туре «Брага» сыграла вничью с «Унионом» (3:3), ПСВ разгромил «Цюрих» (5:0), «Штурм» и «Лацио» поделили очки (2:2), а «Омония» проиграла «Манчестер Юнайтед» (0:1).

Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.