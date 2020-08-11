Главный тренер «Байера» Петер Бос подвел итоги матча четвертьфинала Лиги Европы против «Интера» (1:2).

— Мы проиграли хорошему сопернику, — приводит слова Боса официальный сайт УЕФА. — Первые 20 минут мы провели не лучшим образом. Потом мы вошли в игру, и во втором тайме я поверил, что мы можем что-то сделать, даже если у нас не было отличных шансов.