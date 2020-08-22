Вратарь «Интера» Самир Ханданович подвел итоги финала Лиги Европы против «Севильи» (2:3).

— Мы очень огорчены, но надо двигаться дальше, — приводит слова Хандановича официальный сайт УЕФА. — Надеемся лишь, что впереди нас ждет еще много-много матчей такой же категории. База уже заложена.

Полагаю, во втором тайме все могло сложиться иначе. У нас была возможность выйти вперед, но, к сожалению, упустили ее. Думаю, в заключительном отрезке «Севилья» была более уставшей, но все закончилось так, как закончилось.

Начнем следующий сезон, уже имея хорошую базу. Сегодня нам не удалось сделать все, что было запланировано. Жаль, но придется поздравить «Севилью». А мы пойдем дальше. На ошибках можно учиться. ?