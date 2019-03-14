Виллиан: "Челси" будет сложно играть в свой футбол на таком плохом поле"

Полузащитник "Челси" Виллиан перед ответным матчем 1/8 Лиги Европы с киевским "Динамо" раскритиковал качество поля на стадионе "Олимпийский".

- Только что потренировались на нем – конечно, оно не наилучшее. Но мы не можем думать об этом, нужно выходить завтра и стараться побеждать в матче. Поле будет плохим для обеих команд. Конечно, нам будет сложно играть в свой футбол, - цитирует бразильца Sport Arena. -Мы знаем, что завтра нужно быть аккуратными. Надеюсь, выйдем на поле, сыграем хорошо и выиграем. Нужно адаптироваться к полю. Завтра важная игра, она будет сложной. Наша цель – выиграть и пройти в следующий раунд. В этой Лиге Европы много камбеков, но надеюсь, завтра его не будет. У "Динамо" отличные игроки, это хорошая команда. Если мы не будем сконцентрированы на 100 процентов, у нас будут проблемы. Нужны выйти на поле с тем же настроем, как и в первой игре.

Матч "Динамо" - "Челси" состоится 14 марта и начнется в 20.55 по московскому времени. Первая игра завершилась победой английского клуба со счетом 3:0.

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