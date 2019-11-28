Виктор Гончаренко: «Чалову было бы полезно посмотреть футбол со скамейки, но у нас нет замены»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции после матча с «Лудогорцем» (1:1) прокомментировал игру Федора Чалова.

— На него выпадает очень большая нагрузка, поскольку вынужден играть практически без замен в клубе и молодежной сборной. Нахождение Чалова на поле уже плюс для нас. Но чтобы он становился лучше, надо дать паузу, позволить посмотреть на игру со стороны со скамейки запасных. Был бы у ЦСКА другой нападающий, пошли бы на этот шаг. Однако у нас все футболисты группы атаки — полузащитники, одному Федору сложно. Конечно, будь он сегодня поострее в завершении и открываниях, счет был бы другой". (Константин Алексеев)

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