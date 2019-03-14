Видео гола, который не пустил "Краснодар" в 1/4 финала Лиги Европы

Нападающий "Валенсии" Гонсалу Гедеш сравнял счет на исходе второй компенсированной минуты ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с "Краснодаром" (1:1). Этот мяч позволил испанцам выйти в четвертьфинал турнира.

Форвард "Валенсии" Кевин Гамейро разорвал правый фланг и спокойно отдал пас в штрафную, а Гедеш положил в правый угол ворот Матвея Сафонова.

Лига Европы: плей-офф, расписание и результаты матчей