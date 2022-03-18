Гол Ярмоленко помог «Вест Хэму» обыграть «Севилью» в дополнительное время и выйти в 1/4 финала Лиги Европы

Гол Ярмоленко помог «Вест Хэму» обыграть «Севилью» в дополнительное время и выйти в 1/4 финала ЛЕ

17 марта в Лондоне (Англия) «Вест Хэм» одержал победу над «Севильей» (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча прошла на «Олимпийском стадионе».

Сперва на 39-й минуте гол забил хавбек английской команды Томаш Соучек, а в дополнительное время окончательный счет на табло установил Андрей Ярмоленко.

По сумме двух игр «Вест Хэм» переиграл «Севилью» с общим счетом — 2:1.

Жеребьевка следующей стадии турнира пройдет 18 марта в Доме европейского футбола в Ньоне.