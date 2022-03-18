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Гол Ярмоленко помог «Вест Хэму» обыграть «Севилью» в дополнительное время и выйти в 1/4 финала Лиги Европы

Гол Ярмоленко помог «Вест Хэму» обыграть «Севилью» в дополнительное время и выйти в 1/4 финала ЛЕ
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
Андрей Ярмоленко.
Фото Reuters

17 марта в Лондоне (Англия) «Вест Хэм» одержал победу над «Севильей» (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча прошла на «Олимпийском стадионе».

Сперва на 39-й минуте гол забил хавбек английской команды Томаш Соучек, а в дополнительное время окончательный счет на табло установил Андрей Ярмоленко.

По сумме двух игр «Вест Хэм» переиграл «Севилью» с общим счетом — 2:1.

Жеребьевка следующей стадии турнира пройдет 18 марта в Доме европейского футбола в Ньоне.

Лига Европы. 1/8 финала
17 мар, 23:00. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм Юнайтед
2:0
Севилья
Голы
Соучек, 39 (1:0), Ярмоленко, 112 (2:0)
Вест Хэм Юнайтед
Ареола Крессуэлл Зума Доусон Джонсон Пабло Форнальс (Диоп, 90) Лансини (Фредерикс, 90) Соучек Райс Антонио (Нобл, 90) Бенрама (Ярмоленко, 88)
Севилья
Буну Аугустинссон Хесус Навас (Монтиэль, 90) Кунде Гудель (Кармона, 90) Хоан Хордан Корона (Эль-Хаддади, 90) Ракитич (Оливер Торрес, 55) Дилэйни Эн-Несири (Мир, 90) Марсьяль (Крус, 90)
Предупреждения
Лансини 33’, Крессуэлл 90’  -  Монтиэль 90’
Судьи
Тюрпен (Франция)
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Лига Европы УЕФА
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Севилья
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