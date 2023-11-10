Гол Пакеты принес «Вест Хэму» победу над «Олимпиакосом» в Лиге Европы

«Вест Хэм» дома победил «Олимпиакос» в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы — 1:0. У хозяев гол во втором тайме забил Лукас Пакета.

«Фрайбург» дома разгромил «Бачку-Топола» — 5:0.

У немецкого клуба голы забивали Мерлин Роль, Максимилиан Эггештайн, Ноа Вайсхаупт, Чикву Адаму и Рицу Доан.

В группе А «Вест Хэм» и «Фрайбург» набрали по 9 очков, у «Олимпиакоса», который занимает третье место, 4 очка. «Бачка-Топола» с 1 очком замыкает таблицу.