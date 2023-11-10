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Гол Пакеты принес «Вест Хэму» победу над «Олимпиакосом» в Лиге Европы

Руслан Минаев
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«Вест Хэм» дома победил «Олимпиакос» в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы — 1:0. У хозяев гол во втором тайме забил Лукас Пакета.

Лига Европы. Группа A
09 нояб, 23:00. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм Юнайтед
1:0
Олимпиакос П

«Фрайбург» дома разгромил «Бачку-Топола» — 5:0.

У немецкого клуба голы забивали Мерлин Роль, Максимилиан Эггештайн, Ноа Вайсхаупт, Чикву Адаму и Рицу Доан.

Лига Европы. Группа A
09 нояб, 23:00. Europa-Park Stadion (Фрайбург)
Фрайбург
5:0
Бачка-Топола

В группе А «Вест Хэм» и «Фрайбург» набрали по 9 очков, у «Олимпиакоса», который занимает третье место, 4 очка. «Бачка-Топола» с 1 очком замыкает таблицу.

Источник: Группы Лиги Европы
Лига Европы УЕФА
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Фрайбург
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