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Сегодня, 00:56

«Аталанта» победила «Штурм», Миранчук вышел в концовке встречи

Руслан Минаев
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«Аталанта» дома обыграла «Штурм» в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы — 1:0. У бергамасков гол забил Берат Джимсити.

Российский хавбек хозяев Алексей Миранчук вышел на поле на 86-й минуте.

Лига Европы. Группа D
09 нояб, 23:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
1:0
Штурм

«Спортинг» дома был сильнее «Ракува» — 2:1.

Гости с 12-й минуты играли вдесятером после удаления Богдана Раковитана.

У хозяев дубль оформил Педру Гонсалвеш.

Лига Европы. Группа D
09 нояб, 23:00. Jose Alvalade (Лиссабон)
Спортинг
2:1
Ракув

«Аталанта» набрала 10 очков и лидирует в группе D. «Спортинг» идет на втором месте с 7 очками. Третий — «Штурм» (4 очка). Замыкает таблицу «Ракув» (1 очко).

Источник: Группы Лиги Европы
Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
ФК Спортинг (Лиссабон)
ФК Штурм
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