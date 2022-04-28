«Айнтрахт» в гостях победил «Вест Хэм» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы

«Айнтрахт» победил «Вест Хэм» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы. Встреча, которая прошла в Англии, закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

У «Айнтрахта» отличились нападающий Ансгар Кнауфф и полузащитник Даичи Камада. Причем гости открыли счет уже на 52-й секунде первого тайма.

За «Вест Хэм» гол забил форвард Майкл Антонио.

Полузащитники «Вест Хэма» Никола Влашич и Алекс Крал провели матч на скамейке запасных.

В другом полуфинале «Лейпциг» с минимальным счетом одолел «Рейнджерс». Ответные встречи пройдут 5 мая.