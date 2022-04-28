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28 апреля, 23:51

«Айнтрахт» в гостях победил «Вест Хэм» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
28 апреля. «Вест Хэм» — «Айнтрахт» — 1:2.
Фото Reuters

«Айнтрахт» победил «Вест Хэм» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы. Встреча, которая прошла в Англии, закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

У «Айнтрахта» отличились нападающий Ансгар Кнауфф и полузащитник Даичи Камада. Причем гости открыли счет уже на 52-й секунде первого тайма.

За «Вест Хэм» гол забил форвард Майкл Антонио.

Полузащитники «Вест Хэма» Никола Влашич и Алекс Крал провели матч на скамейке запасных.

В другом полуфинале «Лейпциг» с минимальным счетом одолел «Рейнджерс». Ответные встречи пройдут 5 мая.

Лига Европы. 1/2 финала
28 апр, 22:00. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм Юнайтед
1:2
Айнтрахт Ф
Голы
Кнауфф, 1 (0:1), Антонио, 21 (1:1), Камада, 54 (1:2)
Вест Хэм Юнайтед
Ареола Крессуэлл Зума Доусон Джонсон Пабло Форнальс Лансини (Бенрама, 66) Соучек Райс Антонио Боуэн
Айнтрахт Ф
Трапп Хинтереггер Туре Тута Соу Костич Камада Роде Линдстрем (Хауге, 62) Борре (Ахе, 90+3) Кнауфф
Предупреждения
Соу 79’, Хинтереггер 81’
Судьи
Гезюбюйюк (Голландия)
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Вест Хэм Юнайтед
2
2
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