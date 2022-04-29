Бывший бомбардир «Рейнджерс» Кенни Миллер прокомментировал поражение от «Лейпцига» (0:1) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Это не катастрофа. Неплохой результат перед возвращением на «Айброкс». Преимущество в счете — скользкое, и все, что теперь нужно, — успешно сыграть на следующей неделе», — цитирует пресс-служба УЕФА Миллера.

Ответная встреча пройдет в Глазго в следующий четверг, 5 мая. Начало — в 22:00 по московскому времени