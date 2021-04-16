Верету уверен, что «Рома» може достичь многого в Лиге Европы

Полузащитник «Ромы» Жордан Верету после ничьей с «Аяксом» в 1/4 финала Лиги Европы (1:1) отметил, что команда может достичь многого.

«Знали, что «Аякс» будет играть на победу и постарается пробиться в следующий раунд. Мы хорошо сыграли в обороне и безусловно можем играть лучше впереди. Но с таким командным духом мы можем достичь многого», — цитирует пресс-служба УЕФА Верету.