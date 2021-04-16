Эмери намерен вывести «Вильярреал» на вершину европейского футбола

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери подвел итоги ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против загребского «Динамо» (2:1, 3:1 — общий счет).

«Мы провели серьезную, сконцентрированную игру и сумели показать одни из лучших своих качеств, и это очень радует. Важно получать удовольствие и ценить то, как мы сюда попали, а не только то, что будет дальше.

Я привык встречаться с бывшими командами, поэтому игра с «Арсеналом», где я работал, для меня не новость. Мы смиренно и ответственно отнесемся к этому. Это шанс вывести «Вильярреал» на вершину европейского футбола. Ключевым моментом для нас является получение удовольствия от того, что мы делали до сих пор», — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.

В полуфинале Лиги Европы «Вильярреал» встретится с «Арсеналом», «Манчестер Юнайтед» — с «Ромой». Первые матчи пройдут 29 апреля, ответные — 6 мая.