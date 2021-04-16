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Калафьори рассказал о травме, полученной в матче с «Аяксом»

03:08

Вингер «Ромы» Риккардо Калафьори избежал серьезной травмы в матче 1/4 финала Лиги Европы против «Аякса» (1:1). Также он признал, что виноват в пропущенном голе.

«Травма не слишком серьезная. Одноклубники здорово помогают, это важно для меня. Все поддерживали меня, и мне удалось показать, на что я способен. Поначалу я пытался играть просто, затем попробовал более сложные вещи, такие как подача, которая привела к забитому мячу», — цитирует пресс-служба УЕФА Калафьори.

Рома — Аякс

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029903--roma-vs-ajax/

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