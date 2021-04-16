Калафьори рассказал о травме, полученной в матче с «Аяксом»

Вингер «Ромы» Риккардо Калафьори избежал серьезной травмы в матче 1/4 финала Лиги Европы против «Аякса» (1:1). Также он признал, что виноват в пропущенном голе.

«Травма не слишком серьезная. Одноклубники здорово помогают, это важно для меня. Все поддерживали меня, и мне удалось показать, на что я способен. Поначалу я пытался играть просто, затем попробовал более сложные вещи, такие как подача, которая привела к забитому мячу», — цитирует пресс-служба УЕФА Калафьори.