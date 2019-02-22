18:41 | Футбол — Лига Европы

Вандерсон: "У "Краснодара" есть шансы в противостоянии с "Валенсией"

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Полузащитник "Краснодара" Вандерсон заявил, что у его команды есть шансы в противостоянии с "Валенсией" в рамках 1/8 финала Лиги Европы. 24-летний бразилец добавил, что "быкам" придется непросто в этих матчах.

- В составе "Валенсии" собраны хорошие футболисты, - приводит слова Вандерсона официальный сайт "Краснодара". - Это классная команда, которая любит и умеет контролировать мяч. Нам будет очень непросто, но шансы у нас, конечно же есть.

Впрочем, сейчас мы сконцентрированы на ближайшем матче – кубковом поединке с "Ростовом". Будем идти от игры к игре, и более пристально сосредоточимся на "Валенсии" уже непосредственно перед первой встречей с ней.  

Напомним, "Краснодар" сыграл вничью с "Байером" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (1:1) и прошел дальше благодаря голу на выезде. 

Байер - Краснодар

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 1/8 финала. "Зенит", "Краснодар" и другие матчи
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