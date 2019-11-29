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«Ван Боммел все еще витает в облаках». Фанаты ПСВ требуют ухода главного тренера после разгрома от «Спортинга»

09:10
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ПСВ на выезде уступил «Спортингу» со счетом 0:4 в 5-м туре группового турнира Лиги Европы. Голландский клуб с 7 очками в турнирной таблице группы D занимает третье место и даже в случае победы в последнем туре практически не имеет шансов на выход в плей-офф еврокубка.

Фанаты голландской команды в ее официальном Twitter требуют отставки главного тренера Марка ван Боммела:

killrdevil: Не пора ли ван Боммелю уйти? Был хорошим футболистом, но как тренер он ничего не стоит ... Я говорил это раньше, тренеров увольняли и за меньшее...

Gunselel: Ван Боммель все еще в розовых облаках.

harrie_dekker: Жаль, оставшаяся часть сезона не имеет значения.

neokkreemers: Сделайте выводы и попрощайтесь с ван Боммелем. Игра ПСВ в этом сезоне — просто позор и посредственность.

rogierRNewt: С ван Боммелем и де Йонгом должно быть покончено. Наш прекрасный клуб полностью разрушен!

Спортинг — ПСВ

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 5-й тур




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