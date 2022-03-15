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Сегодня, 19:29

В УЕФА отреагировали на решение CAS оставить в силе отстранение российских команд

Артем Бухаев
Корреспондент
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В пресс-службе УЕФА прокомментировали «СЭ» решение Спортивного арбитражного суда (CAS) оставить в силе запрет УЕФА об отстранении российских команд.

«По конкретно этому и другим решениям мы любезно направляем вас в CAS (Спортивный арбитражный суд). Никаких комментариев больше мы дать не можем», — сказали в пресс-службе УЕФА «СЭ».

Ранее, 15 марта, CAS оставил в силе запрет УЕФА на участие российских клубов в турнирах под эгидой организации. Пока это промежуточный вердикт, полноценные слушания должны состояться в ближайшие недели.

В конце февраля ФИФА и УЕФА приняли совместное решение об отстранении российских сборных и клубов от соревнований под своей эгидой до дальнейшего уведомления.

УЕФА
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В РФС отреагировали на решение CAS оставить в силе запрет УЕФА об отстранении российских команд
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