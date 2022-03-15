В РФС отреагировали на решение CAS оставить в силе запрет УЕФА об отстранении российских команд

В Российском футбольном союзе (РФС) прокомментировали решение Спортивного арбитражного суда (CAS) оставить в силе запрет УЕФА об отстранении российских команд.

«Данное решение касается только соревнований под эгидой УЕФА и относится только к обеспечительным мерам. Рассмотрение самого дела продолжится в соответствии с определяемым CAS порядком. Решение по аналогичному ходатайству в рамках иска к ФИФА ожидается до конца текущей недели», — говорится в сообщении РФС.

15 марта CAS оставил в силе запрет УЕФА на участие российских клубов в турнирах под эгидой организации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Пока это промежуточный вердикт, полноценные слушания должны состояться в ближайшие недели.

В конце февраля ФИФА и УЕФА приняли совместное решение об отстранении российских сборных и клубов от соревнований под своей эгидой до дальнейшего уведомления.