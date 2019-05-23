В МИД Азербайджана считают, что Армения использует Мхитаряна в своих провокационных целях

Пресс-секретарь Министерства иностранных Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила, что Армения использует полузащитника "Арсенала" Генриха Мхитаряна в своих провокационных целях. Ранее лондонский клуб объявил о том, что после обсуждения вопроса с футболистом и его семьей было решено, что он не поедет в Баку.

– Лично я, как пресс-секретарь МИД, в ответ на адресованные в этом контексте вопросы неоднократно отмечала, что Азербайджан не отожествляет спорт и политику, – приводит "Спутник Азербайджан" слова Абдулаевой. – Азербайджан не впервые принимает престижные спортивные соревнования, в которых принимали участие в том числе и спортсмены армянского происхождения.

К сожалению, этот шаг еще раз наглядно продемонстрировал, что Армения не намерена готовить свой народ к миру, как это было отмечено в заявлениях сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Армения использует игрока "Арсенала" армянского происхождения в своих провокационных целях. Немыслимо и смешно, что моноэтническая Армения, проводящая этнические чистки на оккупированных азербайджанских территориях, обвиняет Азербайджан в расизме. Сосуществование различных религий и этнических групп в атмосфере мира и толерантности в Азербайджане хорошо известно всему миру.

Армения и Азербайджан уже много лет находятся в состоянии конфликта из-за спорного статуса Нагорного Карабаха. В СМИ неоднократно сообщалось о существовании неформальных ограничений на въезд в Азербайджан не только для граждан Армении, но и для этнических армян вообще. Пограничная служба и азербайджанские перевозчики, как правило, объясняют депортацию или отказ в допуске на борт соображениями безопасности.



Мхитарян в 2015 году не поехал с дортмундской "Боруссией" на выездной матч против азербайджанской "Габалы" (3:1), а в прошлом году пропустил гостевую игру "Арсенала" с "Карабахом" (3:0) в рамках группового турнира Лиги Европы.

Ранее УЕФА заверил, что Мхитарян сможет беспрепятственно въехать в Азербайджан на финал Лиги Европы.

"Арсенал": Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку