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Педро считает, что «Рома» сможет выиграть Лигу Европы

15:45
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Форвард «Ромы» Педро поделился ожиданиями от выступлении команды в Лиге Европы.

«Мы точно можем выиграть Лигу Европы. Мы знаем, что на турнире остались большие клубы, и каждая игра будет сложной, в том числе с «Брагой», но, имея в своем распоряжении такую команду, как у нас, мы можем пройти весь путь. Самое главное сейчас — играть с умом, следить за временем и стараться не пропускать голы», — приводит слова Педро официальный сайт клуба.

В 1/16 финала Лиги Европы «Рома» встретится с «Брагой». Первый матч пройдет 18 февраля, ответный — 25 февраля.

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