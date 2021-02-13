Педро считает, что «Рома» сможет выиграть Лигу Европы
Форвард «Ромы» Педро поделился ожиданиями от выступлении команды в Лиге Европы.
«Мы точно можем выиграть Лигу Европы. Мы знаем, что на турнире остались большие клубы, и каждая игра будет сложной, в том числе с «Брагой», но, имея в своем распоряжении такую команду, как у нас, мы можем пройти весь путь. Самое главное сейчас — играть с умом, следить за временем и стараться не пропускать голы», — приводит слова Педро официальный сайт клуба.
В 1/16 финала Лиги Европы «Рома» встретится с «Брагой». Первый матч пройдет 18 февраля, ответный — 25 февраля.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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