Наиль Умяров после победы над «Наполи»: «Будем стараться исправлять ситуацию в чемпионате»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал победу команды над «Наполи» (2:1) в матче группового турнира Лиги Европы.

«Хорошо все получилось, выиграли. Будем стараться исправлять ситуацию в чемпионате. Дело не в настрое, просто какая-то неудача и невезение. Тяжело сказать. Во втором тайме прижались к воротам? «Наполи» хорошая команда, что поделаешь. Мы не хотели этого делать, соперник вынудил нас. После пропущенного гола мы поняли, что надо чуть отодвинуть игру, плюс «Наполи», наверное, немного расслабился.

«Наполи» — клиент «Спартака»? Что это значит? Вы сами смеетесь над вопросом. Почему я не играю в основной сборной? Об этом еще рано говорить, все шаг за шагом", — сказал Умяров.

21-летний Умяров вышел в старте «Спартака» на игру с итальянской командой и провел на поле весь матч.

Красно-белые с 7 очками лидируют в турнирной таблице группы С Лиги Европы. «Наполи» с 7 баллами располагается на второй строчке.