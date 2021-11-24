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Наиль Умяров после победы над «Наполи»: «Будем стараться исправлять ситуацию в чемпионате»

22:00
Александр Соболев и Наиль Умяров. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Соболев и Наиль Умяров. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал победу команды над «Наполи» (2:1) в матче группового турнира Лиги Европы.

«Хорошо все получилось, выиграли. Будем стараться исправлять ситуацию в чемпионате. Дело не в настрое, просто какая-то неудача и невезение. Тяжело сказать. Во втором тайме прижались к воротам? «Наполи» хорошая команда, что поделаешь. Мы не хотели этого делать, соперник вынудил нас. После пропущенного гола мы поняли, что надо чуть отодвинуть игру, плюс «Наполи», наверное, немного расслабился.

«Наполи» — клиент «Спартака»? Что это значит? Вы сами смеетесь над вопросом. Почему я не играю в основной сборной? Об этом еще рано говорить, все шаг за шагом", — сказал Умяров.

21-летний Умяров вышел в старте «Спартака» на игру с итальянской командой и провел на поле весь матч.

Красно-белые с 7 очками лидируют в турнирной таблице группы С Лиги Европы. «Наполи» с 7 баллами располагается на второй строчке.

Лига Европы. Группа C
24 нояб, 18:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:1
Наполи
Голы
Соболев, 3 (1:0), Соболев, 28 (2:0), Эльмас, 64 (2:1)
Спартак
Селихов Жиго Кофрие Джикия Умяров Игнатов (Ломовицкий, 72 ) Литвинов Айртон Мозес (Рассказов, 83 ) Соболев Промес (Ларссон, 90+2 )
Наполи
Мерет Мариу Руй Кулибали Жуан Жезус Ди Лоренцо Зелиньски Лоботка (Ррахмани, 78) Мертенс Эльмас Лосано Петанья
Предупреждения
Литвинов 14, Соболев 88, Промес 90  -  Кулибали 78
Судьи
Тюрпен Дано Грингор
ВАР
Летексье Делерю

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»