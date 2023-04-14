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Голы Вирца, Бонифаса, Забитцера и Виффера претендуют на звание лучшего за неделю в Лиге Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Претенденты на звание гола недели в Лиге Европы.

УЕФА на официальном сайте опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола недели в Лиге Европы.

В голосовании участвуют голы, которые забили Марсель Забитцер («Манчестер Юнайтед»), Матс Виффер («Фейеноорд»), Виктор Бонифас («Юнион») и Флориан Вирц («Байер»).

В четверг, 13 апреля, были сыграны первые матчи 1/4 финала: «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Севильей» (2:2), «Юнион» сыграл вничью с «Байером» (1:1), «Ювентус» переиграл «Спортинг» (1:0), «Фейеноорд» выиграл у «Ромы» (1:0).

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Марсель Забитцер
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Лига Европы УЕФА
ФК Байер
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Фейеноорд
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