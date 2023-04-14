Голы Вирца, Бонифаса, Забитцера и Виффера претендуют на звание лучшего за неделю в Лиге Европы

УЕФА на официальном сайте опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола недели в Лиге Европы.

В голосовании участвуют голы, которые забили Марсель Забитцер («Манчестер Юнайтед»), Матс Виффер («Фейеноорд»), Виктор Бонифас («Юнион») и Флориан Вирц («Байер»).

В четверг, 13 апреля, были сыграны первые матчи 1/4 финала: «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Севильей» (2:2), «Юнион» сыграл вничью с «Байером» (1:1), «Ювентус» переиграл «Спортинг» (1:0), «Фейеноорд» выиграл у «Ромы» (1:0).

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.