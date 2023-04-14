Магуайр: «Случилось что-то необъяснимое, и матч закончился вничью»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр прокомментировал ничью с «Севильей» (2:2) в матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Мне кажется, мы достаточно хорошо оборонялись и показали характер. Казалось, что добьемся положительного результата, но потом случилось что-то необъяснимое, и матч закончился вничью. Но ничего не потеряно — все решится на следующей неделе», — цитирует пресс-служба УЕФА Магуайра.

Ответная игра между командами пройдет в Севилье через неделю, 20 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.