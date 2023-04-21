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Матич, Рабьо, Эн-Несири и Гложек претендуют на звание игрока недели в Лиге Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы.

Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. В четверг, 20 апреля, были сыграны ответные матчи 1/4 финала.

В список претендентов вошли Неманья Матич («Рома»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Юссеф Эн-Несири («Севилья») и Адам Гложек («Байер»).

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Севильи» (0:3), «Байер» разгромил «Юнион» (4:1), «Ювентус» и «Спортинг» сыграли вничью (1:1), «Рома» обыграла «Фейеноорд» (4:1).

Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Адриен Рабьо
Неманья Матич
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Лига Европы УЕФА
ФК Байер
ФК Рома
ФК Севилья
ФК Ювентус
0
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