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Сегодня, 01:12

Тен Хаг: «МЮ» не был готов к игре с «Севильей»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Эрик тен Хаг.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение от «Севильи» (0:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Очевидно, что когда совершаешь такие ошибки, выиграть матч сложно. Мы обязаны играть лучше. Мы не были собранны. Мы принимали неверные решения, проигрывали единоборства. У соперника было больше страсти, желания. Например, в эпизоде со вторым голом. При таком раскладе сложно побеждать в матчах топ-класса. От такого не убежишь, так что надо исправиться и проявить характер.

Дело не в травмах. Дело в игроках. Они должны играть. Я верю в их способности и полностью им доверяю. Сегодня мы были недостаточно хороши. Мы демонстрировали хорошую игру во многих матчах. Но сегодня мы не были готовы к игре. Такого не должно случаться, если играешь за «МЮ», — цитирует пресс-служба УЕФА тен Хага.

Севильцы победили «МЮ» по сумме двух матчей со счетом 5:2. Испанская команда вышла в полуфинал Лиги Европы, где сыграет с «Ювентусом».

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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