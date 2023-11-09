«Ливерпуль» проиграл «Тулузе» в Лиге Европы — гол англичан на 90+8-й минуте отменили из-за игры рукой

«Ливерпуль» в гостях проиграл «Тулузе» в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы — 2:3.

У французского клуба забивали Арон Доннум, Тайс Даллинга и Франк Магри. Мерсисайдцы отыграли один мяч благодаря автоголу Кристиана Кассереса. В концовке встречи Диогу Жота забил второй мяч гостей.

Игрок «Ливерпуля» Джаррел Кванса сравнял счет на 90+8-й минуте, но гол был отменен из-за игры рукой.

ЛАСК дома победил «Юнион» — 3:0. У хозяев голы забивали Саша Хорват, Максим Таловеров и Роберт Цуль.

«Ливерпуль» с 9 очками продолжает лидировать в группе Е. «Тулуза» с 7 очками на втором месте. «Юнион» (4 очка) и ЛАСК (3) идут на 3-м и 4-м месте.