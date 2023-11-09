«Байер» победил «Карабах», Лунев не доиграл матч из-за травмы

«Байер» в гостях обыграл «Карабах» в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы — 1:0.

Единственный гол в концовке встречи забил Виктор Бонифейс.

У хозяев в стартовом составе вышел россиянин Андрей Лунев. Вратарь не смог доиграть матч против бывшего клуба — на 85-й минуте он покинул поле из-за травмы.

«Байер» (12 очков) и «Карабах» (6 очков) занимают первые два места в группе Н. «Мольде» (3 очка) занимает третьем место, «Хеккен» (0 очков) — последний.

Леверкузенский клуб обеспечил себе выход в 1/8 финала турнира.