Тухель объяснил, чего не хватает «Челси» для борьбы с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» за чемпионство

Главный тренер «Челси» Томас Тухель после ничьей с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в матче 37-го тура чемпионата Англии рассказал, чего не хватает команде для борьбы за чемпионство в этом сезоне.

«Посмотрите, как сыграл Рис Джеймс, который пропустил 12 недель. Этого качества нам не хватало, но мы все равно остаемся в топ-3 чемпионата, были близки к выходу в очередной полуфинал Лиги чемпионов и примем участие во втором кубковом финале за несколько месяцев.

Сегодня мы не могли рассчитывать на Матео Ковачича и, конечно, Бена Чилуэлла, и эта история тянется на протяжении всего сезона. Разница в том, что «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» имеют в своем распоряжении полноценный состав, а у нас в этом сезоне с этим возникали проблемы. Мы столкнулись со множеством случаев Covid и длительных травм, что оказало решающее влияние на результаты», — цитирует пресс-служба клуба Тухеля.

«Манчестер Юнайтед» набрал 55 очков и остался на 6-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Челси» располагается на третьей строчке — 66 очков.