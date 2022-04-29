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Анхелиньо, Камада, Соу и Хальстенберг претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Объявлены претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы.

Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

В список вошли четыре игрока: Анхелиньо («Лейпциг»), Даити Камада («Айнтрахт»), Марсель Хальстенберг («Лейпциг») и Джибриль Соу («Айнтрахт»).

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

На этой неделе состоялись первые матчи 1/2 финала Лиги Европы. «Айнтрахт» на выезде переиграл «Вест Хэм» (2:1), а «Лейпциг» выиграл у «Рейнджерс» (1:0). Ответные полуфинальные игры пройдут через неделю, 5 мая.

Футбол
Лига Европы УЕФА
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Лейпциг
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