Анхелиньо, Камада, Соу и Хальстенберг претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

В список вошли четыре игрока: Анхелиньо («Лейпциг»), Даити Камада («Айнтрахт»), Марсель Хальстенберг («Лейпциг») и Джибриль Соу («Айнтрахт»).

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

На этой неделе состоялись первые матчи 1/2 финала Лиги Европы. «Айнтрахт» на выезде переиграл «Вест Хэм» (2:1), а «Лейпциг» выиграл у «Рейнджерс» (1:0). Ответные полуфинальные игры пройдут через неделю, 5 мая.