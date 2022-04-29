Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 02:33

Трапп рассказал, как «Айнтрахту» удалось на выезде обыграть «Вест Хэм»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Вратарь «Айнтрахта» Кевин Трапп прокомментировал победу над «Вест Хэмом» (2:1) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Я не удивлен нашей игрой. Мы способны на такие результаты, когда играем с полной концентрацией, и часто это доказывали. Мы хотели сделать первый шаг навстречу финалу, и сегодня нам это удалось», — цитирует пресс-служба УЕФА Траппа.

Ответная игра пройдет в Германии в следующий четверг, 5 мая. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033443--west-ham-vs-frankfurt/
Кевин Трапп
Футбол
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Вест Хэм Юнайтед
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«У Славки была тяжелая авария. Сотрясение, лицевые травмы, порезы. Но мозг не задет». Истории про легенд нашего хоккея
Нам нужно было это рубилово в такое сложное время для спорта! Спасибо ЦСКА и «Металлургу» за лучший финал Кубка Гагарина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тухель объяснил, чего не хватает «Челси» для борьбы с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» за чемпионство

«Ничего еще не закончено. Впереди ответная игра». Антонио — о противостоянии с «Айнтрахтом»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости