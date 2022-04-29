Трапп рассказал, как «Айнтрахту» удалось на выезде обыграть «Вест Хэм»

Вратарь «Айнтрахта» Кевин Трапп прокомментировал победу над «Вест Хэмом» (2:1) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Я не удивлен нашей игрой. Мы способны на такие результаты, когда играем с полной концентрацией, и часто это доказывали. Мы хотели сделать первый шаг навстречу финалу, и сегодня нам это удалось», — цитирует пресс-служба УЕФА Траппа.

Ответная игра пройдет в Германии в следующий четверг, 5 мая. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.