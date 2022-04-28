Гол Роналду позволил «Манчестер Юнайтед» избежать поражения от «Челси»

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Челси» в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Челси» в перенесенном матче 37-го тура чемпионата Англии. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Лондонский клуб открыл счет на 60-й минуте. Автором гола стал защитник Маркос Алонсо.

Но уже через минуту нападающий «Юнайтед» Криштиану Роналду сравнял счет в матче.

37-летний португалец забил 17-й гол в этом сезоне АПЛ. Он делит второе место в списке лучших бомбардиров турнира с игроком «Тоттенхэма» Сон Хын Мином. Лидирует в списке бомбардиров футболист «Ливерпуля» Мохамед Салах, забивший 22 мяча.

«МЮ» набрал 55 очков и остается на шестом месте в турнирной таблице. «Челси» утвердился на третьей строчке (66 очков).