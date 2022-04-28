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Гол Роналду позволил «Манчестер Юнайтед» избежать поражения от «Челси»

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Челси» в матче АПЛ
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
28 апреля. «Манчестер Юнайтед» — «Челси» — 1:1.
Фото Reuters

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Челси» в перенесенном матче 37-го тура чемпионата Англии. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Лондонский клуб открыл счет на 60-й минуте. Автором гола стал защитник Маркос Алонсо.

Но уже через минуту нападающий «Юнайтед» Криштиану Роналду сравнял счет в матче.

37-летний португалец забил 17-й гол в этом сезоне АПЛ. Он делит второе место в списке лучших бомбардиров турнира с игроком «Тоттенхэма» Сон Хын Мином. Лидирует в списке бомбардиров футболист «Ливерпуля» Мохамед Салах, забивший 22 мяча.

«МЮ» набрал 55 очков и остается на шестом месте в турнирной таблице. «Челси» утвердился на третьей строчке (66 очков).

Англия. Премьер-лига. 37-й тур
28 апр, 21:45. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
1:1
Челси
Голы
Алонсо, 60 (0:1), Криштиану Роналду, 62 (1:1)
Манчестер Юнайтед
де Хеа Линделеф Варан Далот Алекс Теллес Бруну Фернандеш Матич (Джоунс, 79) Мактоминай Криштиану Роналду Рэшфорд (Мата, 79) Эланга (Гарначо, 90+1)
Челси
Менди Рюдигер Алонсо Тиагу Силва Джеймс Аспиликуэта Жоржиньо Канте (Лофтус-Чик, 82) Маунт Хаверц (Лукаку, 71) Вернер (Пулишич, 70)
Предупреждения
Рюдигер 87’
Судьи
Дин (Англия)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2021-2022/
Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
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«Челси» и «Манчестер Юнайтед» обменялись голами за две минуты
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 33 25 5 3 80-21 80
2
 Ливерпуль 33 24 7 2 85-22 79
3
 Челси 33 19 9 5 68-28 66
4
 Арсенал 33 19 3 11 52-40 60
5
 Тоттенхэм 33 18 4 11 56-38 58
6
 МЮ 35 15 10 10 54-52 55
7
 Вест Хэм 34 15 7 12 52-44 52
8
 Вулверхэмптон 33 15 4 14 33-29 49
9
 Ньюкасл 34 11 10 13 40-55 43
10
 Лестер 32 11 9 12 47-51 42
11
 Брайтон 34 9 14 11 31-42 41
12
 Саутгемптон 34 9 13 12 40-56 40
13
 Брентфорд 34 11 7 16 41-49 40
14
 Кр. Пэлас 33 8 14 11 43-41 38
15
 Астон Вилла 32 11 4 17 42-46 37
16
 Лидс 33 8 10 15 38-68 34
17
 Бернли 33 6 13 14 29-45 31
18
 Эвертон 32 8 5 19 34-55 29
19
 Уотфорд 33 6 4 23 31-67 22
20
 Норвич 33 5 6 22 22-69 21
Результаты / календарь
1 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
30.04 14:30
Ньюкасл – Ливерпуль
 - : -
30.04 17:00
Астон Вилла – Норвич
 - : -
30.04 17:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 - : -
30.04 17:00
Саутгемптон – Кр. Пэлас
 - : -
30.04 17:00
Уотфорд – Бернли
 - : -
30.04 19:30
Лидс – Ман. Сити
 - : -
1.05 16:00
Тоттенхэм – Лестер
 - : -
1.05 16:00
Эвертон – Челси
 - : -
1.05 18:30
Вест Хэм – Арсенал
 - : -
2.05 22:00
МЮ – Брентфорд
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 17
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 26 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 22 1 8
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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