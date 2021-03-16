Тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич получил тюремный срок и покинул пост

Главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич покинул свой пост, сообщает официальный сайт клуба. Также он ушел и с должности спортивного директора. Это произошло после того, как он получил тюремный срок по решению Верховного суда Хорватии

Специалист получил 4 года и 8 месяцев по делу о коррупции. В частности, ему поставили в вину махинации с трансферами игроков. Приговор по этому делу ранее был вынесен первой инстанцией в 2018 году. После обжалования Верховный суд сократил срок, который первоначально составлял 4 года и 11 месяцев.

Кроме того, наказание по этому делу получил брат тренера Здравко Мамич, ранее занимавший должность спортивного директора. Сейчас он находится в Боснии и Герцеговине. Здравко Мамич осужден на 6,5 лет тюрьмы. Также срок получил бывший директор клуба Дамир Врбанович (3 года) и налоговый инспектор Милан Пернар (3 года и 2 месяца).

Мамич, слова которого приводит официальный сайт «Динамо», заявил, что не считает себя виновным, но принимает окончательный приговор и покидает свои должности в клубе. Новым главным тренером назначен Дамир Крзнар, который также будет занимать пост спортивного директора.

18 марта «Динамо» проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Тоттенхэма». В первом матче «шпоры» победили со счетом 2:0.