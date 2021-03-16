Ибрагимович может сыграть в Лиге Европы против «МЮ»

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович вернулся к тренировкам с командой, сообщается в официальном Twitter клуба.

39-летний швед получил травму 28 февраля в матче серии А против «Ромы» (2:1). Сообщается, что нападающий вернулся к тренировкам с остальными игроками и может принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (1:1).

Ранее Ибрагимович получил вызов в сборную Швеции впервые с 2016 года.

В нынешнем сезоне Ибрагимович провел 21 матч и забил 16 голов за «Милан» во всех турнирах.